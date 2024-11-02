تداول 58 ألف طن بضائع و999 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 58000 طن بضائع و999 شاحنة و160 سيارة.

معدل تداول الحاويات بموانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع و536 شاحنة و135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 52500 طن بضائع و463 شاحنة و25 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينة XIN HAI TONG 55 علي متنها 44000 طن فوسفات تصدير إلى أندونسيا وغادرت أيضًا السفينة ALCUDIA EXPRESS.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 3100 طن بضائع و380 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1715 راكب.