تجديد حبس المتهم بحيازة مخدرات في المعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تاجر مخدرات، ضبط بحوزته 6 كيلو أستروكس بمنطقة المعصرة، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات سرية للنقيب محمد راضي معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.



بإجراء التحريات تبين صحة المعلومات الواردة بقيام عاطل يدعى "هادي ع غ" يبلغ من العمر 40 سنة مقيم بعزبة الهجانة بدائرة القسم، بالاتجار في الأستروكس المخدر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على المتهم وعثر بحوزته على 6 كيلو من مخدر “الاستروكس”، وبندقية خرطوش عيار 12.

خلال التحقيقات، اعترف المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، كما أفاد بأن السلاح المضبوط كان للدفاع عن النفس.



تم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت ضباط المباحث بإجراء التحريات حول القضية.