القبض على رئيس نادي الصفاقسي التونسي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، اليوم السبت، القبض على رئيس مجلس إدارته عبد العزيز المخلوفي.

تفاصيل القبض على نادي الصفاقسي التونسي

ونشر الصفاقسي بيانا رسميا مقتضبا، عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، أكد فيه خضوع المخلوفي للتحقيقات في القضية التي تم استعدائه لسماع أقواله فيها خلال الساعات الماضية، دون الكشف عن تفاصيل هذه التحقيقات.



وأكد الصفاقسي، في بيانه، أن غياب الخلوفي يجعل الهيئة التسييرية للنادي غير قادرة على مواصلة نشاطها وتسيير أمور النادي والوفاء بالتزماتها بشكل طبيعي.



كما أوضح النادي ثقته الكبيرة في الجهاز القضائي، وإطلاق سراح عبد العزيز المخلوفي خلال الأيام القليلة المقبلة.