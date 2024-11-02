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ثقافة وفنون

"إبراهيم الأبيض" مش عنيف وشُفت الموت 4 مرات، تصريحات مثيرة لـ أحمد السقا (فيديو)

أحمد السقا ومعتز
أحمد السقا ومعتز الدمرداش، فيتو

حل الفنان أحمد السقا، ضيفا على الإعلامي معتز الدمرادش في برنامج "ضيفي"، وقال إنه لم يشعر أنه وصل إلى القمة بل يشعر بأنه "لسة مبتدئ"، مشيرا إلى أنه يشعر بالتحدي طوال الوقت.

وأضاف أحمد السقا خلال اللقاء، أنه سعيد بتجربة العتاولة معربا عن حبه الشديد لمدينة الإسكندرية، مؤكدا أنه لم يزرها منذ فترة، مؤكدا أنه يعتبر صادق أنور الصباح مثل والده والمخرج أحمد خالد موسى في مثابة شقيقه.

وكشف السقا خلال اللقاء عن رأيه في الجيل الجديد من الممثلين، وأكد أن كل جيل له وقته وطريقته المعينة في كل شيء، مشيرا إلي وجود أشياء مستحدثة عليه وعلى جيله، مضيفا: “مصر فيها مواهب وهتطلع مواهب”. 

"السياسة موازية لصناعة السينما"

وقال الفنان أحمد السقا إنه يحب السينما الأمريكية مضيفا أنها مصدر الدخل القومي الثاني بعد السلاح، وأمريكا صنعت تاريخا لها من خلال السينما، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية بأنواع مختلفة، مشيرا: "السياسة موازية لصناعة السينما".

و قال “السقا” خلال اللقاء، إنه يرفض الاستعانة بدوبلير في أعماله حتى الآن مهما بلغت خطورة الدور، مؤكدا أنه أصيب أثناء تصوير فيلم الجزيرة الجزء الأول. 

“شُفت الموت 4 مرات في فيلم السرب"

وكشف أحمد السقا عن كواليس تصوير فيلم “السرب”، وأكد أنه كان يسافر يوميا إلى السويس من أجل التصوير، ومنها إلى مرسى مطروح وراس غالب، مشيرا إلى أن مشاهد الفيلم معظمها كانت صعبة، قائلا: “شُفت الموت 4 مرات أثناء تصوير بعض المشاهد”.

وتحدث أيضا عن ذكرياته مع فيلم إبراهيم الأبيض، قائلا: “فيلم إبراهيم الأبيض مكانش عنيف، ولكن كان بيلقي الضوء علي مناطق موجودة، ورُحت لأهالي المناطق دي لمدة شهرين.. كنت باكل وأشرب عندهم، وهما اللي ساعدونا في التصوير وعملت معاهم معايشة”.

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