السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين

دير سانت كاترين
دير سانت كاترين

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول بعض صفحات التواصل الإجتماعي أنباء بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة، مشددةً على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه.

 وأشارت محافظة جنوب سيناء إلى أن هناك تعاونا مستمرا ومشتركا مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزًا دينيًا وتاريخيًا هامًا، موضحةً أنه يتم حاليًا تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها، سعيًا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديرًا لقيمتها الروحية، وجعلها مزارًا سياحيًا عالميًا.

وناشدت الحكومة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

 

 وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المركز الإعلامي بمجلس الوزراء سانت كاترين محافظة جنوب سيناء منطقة سانت كاترين

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يشهد أمسية فنية بقلعة قايتباي (صور)

من المزارع للمستهلك مباشرة، مدبولي يتفقد سوق اليوم الواحد بمحطة الرمل بالإسكندرية (صور)

شارع النبي دانيال بثوب جديد، مدبولي يتفقد أعمال تطوير أقدم شوارع الإسكندرية (صور)

مواجهة النوات بالحلول الهندسية، مدبولي يوجه بتنفيذ خطة متكاملة لحماية شوارع الإسكندرية من الغرق

استطلاع جديد لـ «معلومات الوزراء»: الحصول على الأجر العادل يحقق الرضا الوظيفي.. و61% يؤكدون حاجتهم إلى تعلم أدوات وتقنيات جديدة لأداء وظائفهم

للعام الثالث على التوالي، "معلومات الوزراء" يشارك في معرض كتاب الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

من العلمين إلى العاصمة الإدارية، مدبولي يناقش توسعات شركة CSCEC الصينية في مصر

مدبولي يشهد اصطفاف مُعدات مُجابهة الأزمات والكوارث في بداية جولته بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

الحكومة تكشف حقيقة وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين

أخبار مصر: كارثة جديدة قرب سد النهضة، مقتل شاب مصري في أمريكا، تحذير من طقس اليوم، نسبة المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري

زيادات جديدة في أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية

منوعات

المزيد

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

حكيم الثورة الجزائرية ووصفوه بـ"العدو ذي القيمة"، من هو العربي بن مهيدي الذي اعترفت فرنسا بقتله

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم البرق في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والمال الوفير

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads