الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن فتح الحساب الجاري للشركات في البنك الزراعي

البنك الزراعي المصري،
البنك الزراعي المصري، فيتو

يقدم البنك الزراعي خدمه فتح حساب جارٍ للشركات، وتشمل قائمة مزايا الحسابات للشركات في البنك الزراعي:

مزايا الحسابات الجارية للشخصيات الإعتبارية بالعملة المحلية:

التعامل على الحساب الجاري من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنك.

إمكانية التحويل من الحساب الجاري إلى أي حساب أخر.

إمكانية السحب والإيداع من أي فرع من فروع البنك.

إمكانية تحصيل قيمة (شيكات وكمبيالات) المسحوبة لصالح العميل على أي بنك وإضافة قيمتها لحسابه (الجاري).

 

يمكن إصدار شهادات إيداع أو إبرام ودائع لأجل خصمًا من الحساب وإضافة العائد إليه للصرف منه في أي وقت.

 

إمكانية عمل تعليمات مستديمة (مثل تحويل مبلغ معين لجهة أو شخص معين – إبرام وديعة في وقت محدد).

إصدار كشف حساب بصفة دورية (تتحدد بناء على رغبة العميل).

فيما تشمل قائمة الشروط والأحكام لفتح الحساب الجاري في البنك الزراعي مايلي: 

يتم فتح الحساب للأشخاص الاعتبارية.

يتم السحب من هذا الحساب بواسطة شيكات يسحبها العميل على البنك.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري للشخصيات الإعتبارية 1000 جنيه.

من لهم حق فتح الحساب:

الشخصيات الإعتبارية فقط.

اما المستندات المطلوبة لاتمام عملية فتح حساب جاري للشركات في البنك الزراعي فهي تضم:

بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (تختلف حسب نوعها).

يتم التأكد من تحديث بيانات العميل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحسابات الجارية البنك الزراعي الحساب الجارى السحب والإيداع فتح حساب جاري

الأكثر قراءة

دجيش: محمد عادل لم يكن مؤهلا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي لهذا السبب

الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة بشأن أمطار الشتاء على القاهرة (فيديو)

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف آخر الإحصائيات عن المدمنين في مصر

تأسست عام 1949، تعرف على وحدة "شايطيت 13" التي نفذت إنزالا في لبنان

اليوم أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب

زي النهاردة، اندلاع حرب الأفيون الأولى بين الصين وبريطانيا وأسباب غريبة وراء الصراع

هل تتسبب الضربات الإسرائيلية بغزة في حدوث هزة أرضية بمصر؟ البحوث الفلكية ترد (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

بسبب صورة، طرد عضو كنيست من الخدمة العسكرية

آخر متحف لـ «لينين» في أوروبا يودع زواره إلى الأبد

ولادة طفل عراقي بقلبين، ومصير مروع لحياته

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads