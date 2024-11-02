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ثقافة وفنون

تامر عاشور يسجل الأغاني الأخيرة لألبومه الجديد

تامر عاشور
تامر عاشور

يواصل المطرب تامر عاشور، العمل على التجهيزات الأخيرة لألبومه الجديد، المفترض طرحه بشكل سينجل خلال فصل الشتاء، وذلك بعدما طرح مؤخرا أغنيتي هيجيلي موجوع ووداع وداع من بعد أخر ألبوماته تيجي نتراهن. 

ألبوم تامر عاشور الجديد 

ويتواجد تامر عاشور في الاستديو بشكل مستمر بالوقت الحالي من أجل تسجيل ووضع اللمسات الأخيرة علي باقي أغاني ألبومه الجديد المفترض طرحه قريبا، خاصة أنهي شبه انتهي من جزء كبير من تجهيزه.

ومن ناحية أخري كان قد أحيا النجم تامر عاشور، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في فاميلي بارك بمدينة الرحاب، وسط حضرر جماهيري رفع شعار "كامل العدد".

 

حفلة تامر عاشور في فاميلي بارك 

وتألق تامر عاشور خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الحزينة كالمعتاد وسط تفاعل كبير، ومنها أغنيات؛ “وداع وداع، انت اخترت، مكلملناش، هيجيلي موجوع”. 

كما قدم تامر عاشور أيضا عددًا من الأغاني الأخرى، ومنها: “بيت كبير، وبقول عادي، وقولوا سماح”، وغيرها.

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