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اقتصاد

سعر الجنيه الذهب يتهاوى اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب، تراجع سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بنحو 90 جنيها، خلال حركة التعاملات، اليوم السبت، الموافق 2 نوفمبر 2024، وترصد “فيتو” آخر التطورات في الأسعار على مدار الساعة.

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب، فيتو 

 

حركة أسعار الجنيه الذهب فى تعاملات اليوم 

 سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30150 جنيها. 

 

 

الاستثمار في الجنيه الذهب

 ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب، فيتو 

 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

ويتم سك  الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في  مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

يمكن القول أن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية وتشمل الآتى:

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراط.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراط.

  • نصف جنيه ذهب = 4 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراط.

 

 

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