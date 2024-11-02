إحالة راكب حاول تهريب 3.3 ألف قرص مخدر بالمطار للجنايات
أمرت نيابة النزهة بإحالة راكب متهم بحيازة 3300 قرص لعقار "إكستاسى" المخدر – كمية لمخدر " الكوكايين في مطار القاهرة، إلى محكمة الجنايات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي "يحمل جنسية إحدى الدول" حال إنهاء إجراءات سفره بمطار القاهرة وبحوزته 3300 قرص لعقار " إكستاسى" المخدر – كمية لمخدر " الكوكايين – GHP - زيت الماريجوانا – الهيدرو" – عدد من الأقراص المؤثرة – مبالغ مالية " محلية- أجنبية". وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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