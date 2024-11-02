الواسطة وجروبات الفيس، وسيلة أولياء الأمور لذهاب أولادهم للجامعة بمركز سمسطا بني سويف

أزمة مواصلات طاحنة تواجه أبناء مراكز محافظة بني سويف عامة ومركز سمسطا جنوب بني سويف خاصة، حيث تفاقمت الأزمة عن العام الماضي بشكل كبير.

طوابير من الطلاب والمواطنين تنتظر يوميًّا أمام الموقف في انتظار سيارة للذهاب إلى الجامعة أو العمل، دون أدنى تحرك من المسئولين وترك الوضع كما هو عليه.

وقال أحد أولياء الأمور: “علشان تعرف تركب وتروح بني سويف، مفيش أقل من 4 ساعات، وممكن ما تعرفش تركب في الآخر، ولو السواق قريبك فأنت كده في نعمة علشان هيحجز ليك مكان”.

أزمة باصات وميكروباص

فيما لجأ آخرون نظرا لعدم وجود أو توافر باصات أو ميكروباص، إلى جروبات الفيس يستغيث بالسواقين لحجز مكان لابنه الذي ظل واقفًا ساعتين دون جدوى، حيث كتب على جروبات خاصة بالمركز: "يا جماعة الخير؛ اللي معاه عربية ورايح بني سويف.. الله يكرمكم ابني واقف منذ ساعتين على الموقف، ومش لاقي عربيات وعنده محاضرة الساعة ١١.. لو معه مكان يعرفني"، وترك رقم هاتفه حتى يتواصل معه أي سواق يحن قلبه".

وترجع الأزمة لذهاب الميكروباصات والباصات إلى المحافظة دون العودة مرة أخرى لحين شحنها بالركاب، وهو أمر صعب تحقيقه نظرًا لعدم وجود مواطنين للعودة في تلك الساعات المبكرة.