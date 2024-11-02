السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

الواسطة وجروبات الفيس، وسيلة أولياء الأمور لذهاب أولادهم للجامعة بمركز سمسطا بني سويف

موقف سمسطا بني سويف،
موقف سمسطا بني سويف، فيتو

أزمة مواصلات طاحنة تواجه أبناء مراكز محافظة بني سويف عامة ومركز سمسطا جنوب بني سويف خاصة، حيث تفاقمت الأزمة عن العام الماضي بشكل كبير. 

طوابير من الطلاب والمواطنين تنتظر يوميًّا أمام الموقف في انتظار سيارة للذهاب إلى الجامعة أو العمل،  دون أدنى تحرك من المسئولين وترك الوضع كما هو عليه. 

وقال أحد أولياء الأمور: “علشان تعرف تركب وتروح بني سويف، مفيش أقل من 4 ساعات، وممكن ما تعرفش تركب في الآخر، ولو السواق قريبك فأنت كده في نعمة علشان هيحجز ليك مكان”. 

أزمة باصات وميكروباص

فيما لجأ آخرون نظرا لعدم وجود أو توافر باصات أو ميكروباص، إلى جروبات الفيس يستغيث بالسواقين لحجز مكان لابنه الذي ظل واقفًا ساعتين دون جدوى، حيث كتب على جروبات خاصة بالمركز: "يا جماعة الخير؛ اللي معاه عربية ورايح بني سويف.. الله يكرمكم ابني واقف منذ ساعتين على الموقف، ومش لاقي عربيات وعنده محاضرة الساعة ١١.. لو معه مكان يعرفني"، وترك رقم هاتفه حتى يتواصل معه أي سواق يحن قلبه". 

وترجع الأزمة لذهاب الميكروباصات والباصات إلى المحافظة دون العودة مرة أخرى لحين شحنها بالركاب،  وهو أمر صعب تحقيقه نظرًا لعدم وجود مواطنين للعودة في تلك الساعات المبكرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ازمة مواصلات أولياء الأمور بني سويف محافظة بني سويف مركز سمسطا مراكز محافظة بني سويف ميكروباص

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يكلف الصحة بتجنب ملاحظات رصدتها حملات التفتيش

محافظ بني سويف: إزالة 183 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الأكثر قراءة

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

أخبار مصر: كارثة جديدة قرب سد النهضة، مقتل شاب مصري في أمريكا، تحذير من طقس اليوم، نسبة المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري

زيادات جديدة في أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية

كسرت عقدة "النص باكو"، انخفاض ملحوظ بأسعار اللحوم الضاني في الأسواق

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حالة الطرق اليوم، خريطة حركة المرور بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

منوعات

المزيد

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

حكيم الثورة الجزائرية ووصفوه بـ"العدو ذي القيمة"، من هو العربي بن مهيدي الذي اعترفت فرنسا بقتله

عمره 1500 عام وخرج بطرق غير قانونية، تركيا تسترد "مصباح علاء الدين" من سويسرا (صور)

ابتلعها البحر، اختفاء جزيرة روسية بأكملها عن الوجود

المزيد

خدمات

المزيد

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

طقس مش عادي خد بالك، الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية لأماكن سقوط الأمطار ومدى خطورتها

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العصر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads