جلسة بين الزمالك ومحمود بنتايك، اعرف التفاصيل

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة اللاعب لتمديد تعاقده مع الزمالك وتفعيل بند شرائه من ناديه الفرنسي بعد تألقه مع الزمالك.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامج تدريبي مكثف للثنائي دونجا ومصطفي شلبي لاعبا الفريق، لرغبة جوميز في تجهيز الثنائي لمباراة الفريق المقبلة امام سموحة والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة في بطولة الدوري

وتعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك اجتماعا اليوم السبت بمقر القلعة البيضاء بحضور جميع أعضائها لمناقشة عددا من الأمور المهمة الخاصة بالفريق

ومن المنتظر أن يناقش مسئولي اللجنة طلبات جوميز بالتعاقد مع أوفي ايجاريا ومقدمات عقود اللاعبين في الموسم الجديد

ويخضع الثنائي أحمد مصطفي زيزو وناصر ماهر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت لاشعة من أجل الاطمئنان علي إصابتهما التي تعرضا في لقاء البنك الاهلي بالأمس

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الأحد، استعدادًا للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما بالامس في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.