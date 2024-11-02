سائق توك توك يعتدي على زميله بـ"ماسورة حديدية" بسبب أولوية المرور فى سوهاج

أصيب سائق توك توك بجرح تهتكى ونزيف بالرأس إثر إعتداء سائق توك توك آخر عليه حيث نقل إلى مستشفى طما المركزى لتلقى العلاج وقد أخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر المحضر اللازم

إصابة سائق توك توك آثر الاعتداء علية من زميلة بسبب خلافات على أولوية المرور

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقى العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بتلقى الرائد أحمد رشاد المعاون الأول لوحدة مباحث مركز شرطة طما ما يفيد بوصول “حسين ع ا م-”، 30 عام- سائق توك توك إلى مستشفي طما المركزي مصابًا " جرح تهتكي ونزيف بالرأس " ومقيم بمركز طما

وبالانتقال والفحص اتهمت والدة المصاب “حمام ص ص ع”، 51 عام- ربة منزل، مقيمه بذات الناحية “عمر ج م س”، 28 عام- سائق توك توك، مقيم دائرة المركز بالتعدي علي نجلها المذكور بالضرب بماسورة حديدية كانت بحوزته مما نجم عنه إصابته بسبب أولوية المرور بالطريق.

ضبط المتهم والإداة المستخدمة

تمكنت القوة الامنيه بمعرفة الرائد أحمد رشاد والنقيب مدحت ماضى من ضبط المتهم والأداة المستخدمة “ماسورة حديدية” وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتحرر المحضر اللازم.