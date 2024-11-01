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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بـ السبع بنات في المنيا

إصابة 5 أشخاص، إثر
إصابة 5 أشخاص، إثر حادث تصادم بـ السبع بنات في المنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل، بمنطقة السبع بنات بمنطقة البهنسا الأثرية التابعة إداريًّا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

 

إصابة 5 أشخاص، إثر حادث تصادم بـ السبع بنات في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، عن حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل، بمنطقة البهنسا الأثرية بمركز بني مزار شمال المحافظة، بسبب السرعة الزائدة. 


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص وهم: باسم عبد الله كساب، 14 سنة، محمد صالح عبد العظيم، 30 سنة، أحمد عامر كامل، 22 سنة، وعبد الرحمن أحمد عزمي، 21 سنة، عبد الله كساب عبد العظيم، 44 سنة، مقيمين جميعًا بمركز بني مزار.
تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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