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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات أمم إفريقيا والفريق المنافس

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة، للدخول في معسكر تدريبي مغلق، استعدادا لخوض مباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

منتخب كاب فيردي، فيتو
منتخب كاب فيردي، فيتو

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.


حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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