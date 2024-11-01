فساد التموين ومعدية أبو غالب، أبرز القضايا المنظورة بالمحاكم الأسبوع المقبل

تنظر أروقة محاكم الجنايات والجنح الأسبوع المقبل العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الماضية، نستعرض أبرز القضايا التي تنظرها ساحات المحاكم.

سائق متهم بدهس 7 لاعبين

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي.

أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد، سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.



محاكمة الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا السبت، محاكمة الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي في اتهامهما بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف أمر الإحالة، أن الشيخ محمد أبو بكر سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي بطريق العلانية، بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي، موجها إليها عبارات تضمنت وقائع محددة.



محاكمة متهم بسرقة فيلا أيمن طاهر

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة متهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه خرج منذ حوالي 6 أشهر من السجن عقب اتهامه في قضية سرقة، حيث اتهم في سرقة نصف كيلو ذهب وقضى عقوبة وتم الإفراج عنه في شهر فبراير الماضي.



المتهمون في قضية غرق معدية أبو غالب

في جلسة 4 نوفمبر، تصدر محكمة شمال الجيزة، الحكم على المتهمين بالتسبب في غرق ميكروباص بمعدية أبو غالب، وراح ضحيته 16 فتاة بمنشأة القناطر.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية.



فساد وزارة التموين

كما محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، يوم الإثنين، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهمًا منهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.