الأوبرا تهدي روح سميرة ميشيل حفل  لحظة موسيقية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا بعنوان (لحظة موسيقية) للفيولينة والتشيللو والهارب إهداء لروح الفنانة الدكتورة سميرة ميشيل بمشاركة الصوليستات ياسمين سامى (فيولينه)، محمد أحمد (تشيللو) ومنى واصف (هارب) وذلك في الثامنة مساء الأحد ٣ نوفمبر على المسرح الصغير.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات العالمية منها ( "الأسطورة" ثلاثية للهارب والفيولينة والتشيللو لـ كارل زيمر، ميلودى للفيولينة والهارب لـ بيتر تشايكوفسكى، "النبع" وسيريناد هارب صولو لـ ألفونس آسلمان، تآملات للتشيللو والهارب لـ چول ماسنييه، باسكاليا للفيولينة والتشيللو لـ هاندل- هالڤورسن، ليلية للفيولينة والهارب لـ فريدريك شوبان ، خمس مقطوعات للفيولينة والتشيللو والهارب لـ ديمتري شوستاكوفيتش، ميدلي للفيولينة والتشيللو والهارب لـ اينو موريكونى )

( اعداد سامي ابراهيم ).

سميرة ميشيل

يذكر أن الراحلة الدكتورة سميرة ميشيل هي أستاذة آلة الهارب ومعلمة الأجيال بمعهد الكونسرفتوار ومن مؤسسي المعهد العالي للكونسرفتوار.

وشاركت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنانة الراحلة شادية في أغنية “بلاش عتاب”، بفيلم "معبودة الجماهير"، كما أنها قدمت العديد من الألحان لقادة الفن وقتها.

وكانت قد كرمت من وزير الثقافة الأسبق في عام ٢٠٢٢ بدار الأوبرا المصرية بحفل العيد السنوي للمعهد العالي للموسيقى.

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