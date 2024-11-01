حضور مكثف لنجمات الفن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

شهدت ريد كاربت ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حضورا مكثفا من نجمات الفن وكان في مقدمتهم الفنانة نيللي كريم، والفنانة منة شلبي، والفنانة أمينة خليل، والفنانة تارا عماد، والفنانة نسرين طافش، والفنانة أروى جودة.

ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام

ونظم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة وضمن فعاليات ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام العديد من المحاضرات والحوارات والورش، واللقاءات مع النجوم وصناع السينما ومنهم: جلسة حوارية مع النجم محمود حميدة والذي يكرمه المهرجان بجائزة الإنجاز الإبداعي هذا العام.

كذلك يتضمن برنامج ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام لقاءات مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والنجمة هند صبري، والمخرج تامر محسن، وغيرهم.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.