السبت 02 نوفمبر 2024
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حوادث

اليوم، ثاني جلسات السائق المتهم بدهس 7 لاعبين من نادي 6 أكتوبر

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة الشيخ زايد، اليوم السبت،  ثاني جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي.

أقر السائق بدهس اللاعبين ثم الفرار من مكان الحادث خوفًا من القبض عليه وتجنبًا للمساءلة القانونية.

أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية التحقيق سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

 

وجاء في أمر الإحالة أن “المتهم محمد.س، في 20 أكتوبر 2024 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد- تسبب بخطئه الناشئ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقرارات واللوائح والأنظمة في إصابة: عز الدين حمدي زكريا، ومرام خالد علي، وسفيان محمد جمال، وبلال عبد الفتاح العزب، وأبي محمد مجدي، ومازن أحمد محمد، وصهيب محمد صادق، بأن قاد سيارته رقم (ق) هـ ف / (٨٣٤٥) وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتخلى- عن مساعدتهم وقت الحادث، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات”.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بواقعة دهس لاعبي الدراجات قاد مركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وبناء  على جنحة بالمادة ٢٤٤ من قانون العقوبات والمواد من القانون رقم 17 لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقوانين ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ ١٢١ لسنة ۲۰۰٨ والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون، تم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية لمعاقبته علي التهم المنسوبة إليه.

 

التقرير الطبي للمصابين

وكشف التقرير الطبي أن الإصابات الخطرة تنوعت بين كسور بالعمود الفقري لـ 2 من اللاعبين وكدمات بالرئة والمخ وكسر بالضلوع ونزيف بالبطن وكسور بالترقوة وكسور بالرسغ والذراع، كما أصيب أحدهم باسترواح هوائي بالصدر إضافة إلى كدمات وجروح متفرقة، وتم إيداع اللاعبين الأربعة غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية. 

 

أقوال شاهد عيان عن الحادث

وكشف شاهد عيان تفاصيل حادث السير الذي تعرض له لاعبو نادي السادس من أكتوبر للدراجات وقد وقع الحادث بسبب اصطدام سيارة بموكب الفريق أثناء تمرينهم المخصص على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف الشاهد: هناك عدد من اللاعبين المشاركين في حالة خطيرة، منهم الدراجان عز الدين حمدي ومرام محمود.

 

سيارة تدهس 7 من لاعبي فريق للدراجات

وأصيب 7 من لاعبي فريق للدراجات، صدمتهم سيارة أثناء مران الفريق بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمنطقة أكتوبر، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مصادمة ووجود مصابين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

 

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة بعدد من لاعبي الدراجات أثناء تمرينهم المخصص على الطريق السريع، وأصيب 7 لاعبين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

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