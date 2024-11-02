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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر

أيمن طاهر، فيتو
أيمن طاهر، فيتو

تنظر محكمة الشيخ زايد، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق.

 

ووجهت النيابة للمتهم “م. ك”، أنه في غضون شهر يونيو 2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد سرق المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أيمن طاهر، وذلك من داخل مسكنة عن طريق الكسر على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز أداة حديدية “بنزة، منشار، شاكوش، كشاف كهربائي، مفتاح عجل، مفتاح إنجليزي، كتر” دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية أو الشخصية.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه خرج منذ حوالي 6 أشهر من السجن عقب اتهامه في قضية سرقة، حيث اتهم في سرقة نصف كيلو ذهب وقضى عقوبة وتم الإفراج عنه في شهر فبراير الماضي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد أن المتهم مسجل سرقات استغل خلو فيلا الكابتن أيمن طاهر من قاطنيها، حيث اعتاد مراقبة الفيلا التي يستهدفها للتأكد من غياب أصحابها، ويوم تنفيذه الجريمة قام بكسر باب جنينة الفيلا وتسلل إلى الداخل بعيدا عن أماكن كاميرات المراقبة وباب الفيلا الرئيسي وصعد مباشرة إلى غرفة النوم لعلمه بإخفاء أصحاب الفلل المتعلقات الثمينة بغرف النوم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم عثر على السبائك الذهبية والبالغ عددها 26 سبيكة تزن كل منها 5 جرامات، كما عثر على فواتيرها في ذات العلبة التي كانت تحتويها، وتوجه لجواهرجي وطلب منه بيع السبائك الذهبية، فاشتراها منه الجواهرجي بمبلغ 420 ألف جنيه أعطاه منها مبلغ 320 ألف جنيه فقط وتبقى له مبلغ 100 ألف جنيه وأبقى جميع السبائك لديه.

 

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محكمة الشيخ زايد محاكمة المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر النيابة العامة

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