أمير المصري ومالك وأحمد حاتم يلتقطون الصور في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

بدأ عدد من نجوم ونجمات الفن في التوافد على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

ختام الجونة السينمائي

وتألق عدد من النجوم الشباب علي ريد كاربت ختام مهرجان الجونة في دورته السابعة ومنهم الفنان أحمد مجدي وأمير المصري والفنان عمر الشناوي وركين سعد بالإضافة إلي حضور متميز للفنان أحمد حاتم ونبيل عيسي بالإضافة إلي إطلالة مميزة للفنان أحمد مالك

كما شهدت الريد كاربت أيضا حضور متميز للفنان هشام ماجد وعمرو عابد والفنانة الشابة رانيا منصور بالإضافة إلي شريف رمزي الذي أرتدي بدلة خاطفة للأنظار

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.