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اقتصاد

كم سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 1/11/2024 ؟

الريال السعودى -
الريال السعودى - فيتو

الريال السعودى، شهد سعر  الريال السعودي استقرارا أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، اليوم الجمعه الموافق 1 نوفمبر 2024. 

وتنشر "فيتو" سعر  الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.02 جنيها للشراء.

13.04 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري

12.96 جنيها للشراء.

13.01 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.99جنيها للشراء.

13.04 جنيها للبيع.

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

12.99 جنيها للشراء.

13.02  جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

12.98 جنيها  للشراء.

13.03 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

12.93 جنيها للشراء.

13.09 جنيها للبيع.

 

 

ماذا تعرف عن الريال السعودى؟ 

الريال السعودي هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة - وجمعها هللات -، ويصدر الريال السعودى عن البنك المركزي السعودي، قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما أنه مرتبط بالدولار الأمريكي منذ 1986.

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