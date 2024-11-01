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اقتصاد

مؤشر الذهب عالميًّا يكتسي بالأحمر في ختام تداولات اليوم الجمعة

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب عالميا، تلون مؤشر الذهب عالميًّا بالأحمر بعد الوصول لأعلى مستوياته الأسبوع الماضي، مستقرًّا عند مستوى 2745 دولار للأونصة اليوم الجمعه الموافق 1 نوفمبر 2024 بحركة التداولات العالمية.

اقرأ التالي: بعد المكاسب الكبيرة، أين يتجه مؤشر صناديق استثمار الذهب في البورصة؟

سعر الأونصة بحركة التعاملات العالمية 

 استقر سعر الأونصه عند مستوى 2745 دولارا بحركة التداولات العالمية، متراجعا عن قمته القياسية السابقة المُحقَّقة الاسبوع الماضي. 

 

اقرأ التالي: حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة بتعاملات نهاية الأسبوع

 

سبائك الذهب - فيتو 
سبائك الذهب - فيتو 

أسعار المعدن الأصفر وارتفاع المخاطر الجيوسياسية

 جدير بالذكر أن سعر المعدن النفيس ارتفع بأكثر من 20% هذا العام وسط تزايد التفاؤل بشأن التيسير النقدي والمشتريات الكبيرة من قبل البنوك المركزية. 

كما أنه شهد زيادةً في الطلب باعتباره أحد الأصول الآمنة بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط وصراع روسيا مع أوكرانيا.

 

 

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