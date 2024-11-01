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أخبار مصر

خطوات استلام حقيبة السفر المفقودة بمطار القاهرة

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو
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في حالة فقد الراكب حقيبته في مطار القاهرة الدولي، وفي حال العثور عليها يجب عليه اتباع الخطوات التالية بعد تقديم تقرير عند الوصول، وتلقى مكالمة من شركة الطيران.

- توجه إلى مكتب المفقودات في صالة الوصول خارج الدائرة الجمركية.

عمل تصريح لدخول الدائرة الجمركية للتعرف على حقيبته (فى حالة اكثر من 24 ساعة على وصول الراكب أما إذا كان وصول الراكب أقل من 24 ساعة، وأبلغته شركة الطيران بوجود حقيبته يستطيع الراكب استخدام جواز سفره للدخول للدائرة الجمركية بدون عمل تصريح).

- يتعرف الراكب على حقيبته ويتوجه بها إلى منطقة الجمارك لفحصها ودفع الرسوم الجمركية إن وجدت.

تشكيل لجنة ثلاثية

في حالة فقد الحقيبة يتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم (شرطة تأمين الركاب - إدارة الجمارك - أمن شركة ميناء القاهرة الجوى)، وذلك لفحص محتويات الحقيبة وتحرير محضر بمحتوياتها، وتسليمها لإدارة المتروكات بمطار القاهرة الدولي.

تحرير محضر منفصل

-  يتم تحرير محضر منفصل حالة وجود أشياء ثمينة بالحقيبة وتسليمها إلى وديعة الجمرك بـمطار القاهرة الدولي.

- تسليم الحقيبة حالة التعرف عليها الي الراكب نفسه بموجب جواز السفر أو بواسطة أي شخص يتم توكيله باستلامها بموجب توكيل خاص صادر من الشهر العقارى.

-  يتم التوجه إلى مكتب الاستعلامات بصالة السفر رقم (1) والاتصال بالرقم الداخلي (4458) لإدارة المتروكات لإيفاد مندوبها لإنهاء إجراءات دخول الراكب الدائرة الجمركية للتعرف على الحقيبة ومحتوياتها وإتمام استلامها.

- يتوجه الراكب بعد استلام الحقيبة إلى المنفذ الجمركي لفحصها وسداد الرسوم الجمركية إن وجدت.

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