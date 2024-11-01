فيلم بيومي فؤاد يحقق 18 ألف جنيه أمس

يعرض في الوقت الحالي فيلم بنسيون دلال ، والذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد وعمر مصطفي متولي وغيرهم من النجوم.

إيرادات فيلم بنسيون دلال

وحقق فيلم بنسيون دلال والذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد إيرادات 18 ألف جنيه أمس في شباك التذاكر.

أبطال فيلم بنسيون دلال

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم من بينهم عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وخالد سرحان ووليد فواز وأمجد الحجار وغادة طلعت وطاهر أبو ليلة تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

ويجسد بيومي فؤاد خلال الأحداث دور أب لخمسة أبناء من بينهم عمر متولي وأمجد الحجار وطاهر أبو ليلة، لكل ابن مشاكله وطباعه الخاصة.