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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريقا نشب في محلين بالبدرشين

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في محلين تجاريين بمنطقة البدرشين.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محلين تجاريين في منطقة البدرشين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب وإخماده دون إصابات فيما التهمت النيران محتويات المحلين، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة الجيزة البدرشين غرفة عمليات النجدة

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