الأعلى للإعلام يقود ثورة تطهير البرامج.. التشديد على الالتزام بالأكواد الأخلاقية.. ووقف 3 مذيعات للبرامج انتصارًا لقيم المجتمع

تأسس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كواحد من الهيئة الوطنية الثلاثة المعنية بالإشراف على المشهد الصحفي والإعلامي المصري، ووفقًا لقانون ١٨٠ رقم ٢٠١٨ تحددت اختصاصات المجلس واصبح المعني بالإشراف ومتابعة القنوات والصحف الخاصة والحزبية.

تطهير الإعلام من الفوضى

يقود المجلس منذ تأسيسه ثورة لتطهير الإعلام من الفوضى - إن جاز التعبير- التي طالته لفترة من الزمن، ويواجه كل من يتعدى على الآداب القيم المجتمعية، من التأكيد مع كل قرار على عدم التغول على حرية الإعلام أو المساس بها.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الأسبوع الماضي، عدة قرارات هامة بحق مجموعة من البرامج والقنوات، كان بدايتها مع برنامج «شاي بالياسمين» المبث على قناة النهار، لمدة ستة أشهر وتغريم القناة مائتي ألف جنيه، وإنذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعي وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف، عقب استضافتها البلوجر هدير عبد الرازق.

مخالفة البرامج للمعايير والضوابط

وأكد المجلس أن البرنامج خالف الضوابط والمعايير التي أصدرها ونشرها فى الجريدة الرسمية لضبط المشهد الإعلامي والتي تنص على التزام المؤسسات الإعلامية بعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع، وعدم نشر أو بث أية مواد إباحية، أو تحرض على الفسق والفجور والشذوذ.

وأشار المجلس إلى أن الأكواد الإعلامية تحظر استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو حض المتلقي على الاقتداء بهم، وكذلك الالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.

لم تمر ساعات كثيرة، وأصدر الأعلى لتنظيم الإعلام ثلاث قرارات هامة، من شأنها ضبط المخالفات التي تبثها بعض البرامج، التي تخترق القوانين والأكواد الإعلامية، وبعد إجراء التحقيقات مع ثلاثة من المسئولين القانونيين في قنوات "صدى البلد" و"هي" و"الصحة والجمال".

وقف برنامج تفاصيل

أولًا: وقف برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد" لمدة "ثلاثة شهور" وتغريم القناة مائة ألف جنيه، لارتكاب مخالفات تتعلق باستضافة أشخاص يروجون للإثارة والخوض في السمعة الشخصية.

وقف برنامج صبايا

ثانيًا: وقف برنامج "صبايا" على قناة "هي" لمدة شهرين وغرامة مائة ألف جنيه، وإنذار القناة بعدم الاستمرار في تقديم محتوى يحرض على انتهاك الحياة الخاصة وتشويه صورة المجتمع.

غلق قناة الصحة والجمال

ثالثًا: غلق قناة الصحة والجمال ومخاطبة مدينة الإنتاج الإعلامي لتنفيذ القرار لصدورها دون ترخيص بذلك.

وأكد المجلس حرصه التام على تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على القيم والمبادئ التي يضمنها الدستور، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وأن تعين كل وسيلة إعلامية مديرًا للبرامج يكون مسئولًا عن المحتوى وأن يكون متفرغًا لعمله.

وأشار المجلس بأنه المسئول وفقًا للقانون عن ضمان استقلال وحياد المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها وحماية المنافسة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، والالتزام بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

مع كل قرار بوقف برنامج أو تغريم وسيلة إعلامية، يتساءل البعض عن الأكواد الإعلامية المعنية بضبط المشهد الإعلامي، والتي تضمنت معايير لحماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع، ونصت على الآتي:

الضوابط الأخلاقية

1. الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع.

2. عدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.

3. عدم الإساءة إلى الآخرين، واحترام الرأي الآخر.

4. عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات.

5. الحفاظ على النظام العام والآداب العامة.

6. تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.

7. إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.



لائحة المعايير الإعلامية

وأقر المجلس لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية، والتي طبقت على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف.

التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية

وتهدف اللائحة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).

لائحة الجزاءات

وتعد اللائحة إحدى المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، كما تعد جزءًا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشرطًا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببًا لإلغاء الترخيص.

التدقيق في المعلومات

وتنص اللائحة على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقارير على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها.



كما تنص اللائحة على الالتزام بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة، ومراعاة الاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع أو التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني أو إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر.



استغلال الطفل والمرأة



وتلزم اللائحة المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بين الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وعدم بث مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم أو تسيء المنافسين، وعدم انتهاج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، وعدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة.



كما تنص اللائحة على الالتزام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك عدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء لأي مساحة للبث داخل الوسيلة الإعلامية الرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من الأعلى للإعلام.

الأعراف المكتوبة

وفيما يتعلق بالأعراف المكتوبة أو الأكواد، فتضمن كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع التزام القائمين بالعمل الصحفي والإعلامي بالحفاظ على قيم ومبادئ وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق أو الفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.

الإجراءات المتخذة ضد المخالفات

أما عن الإجراءات المتخذة في حال التحقيق في الشكاوى هي كالآتي:-

-لفت النظر.

- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

- منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة عامة.

- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج لفترة محددة أو بصفة دائمة.

ونصت المادة 16 يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو طعنًا في الأعراض أو تحقيرًا من الأفراد أو تشكيكًا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلغاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.