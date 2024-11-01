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حوادث

7 نصائح هامة للقيادة الآمنة أثناء سقوط الأمطار اليوم

إرشادات القيادة أثناء
إرشادات القيادة أثناء سقوط الأمطار، فيتو

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس متقلب بدءا من اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة مع احتمالية سقوط الأمطار.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن عدة إرشادات هامة لقائدي السيارات للقيادة بسلامة في الأمطار والطقس السيئ حرصا على حياة المواطنين وتفادي الحوادث بسبب المياه خاصة على الطرق السريعة والصحراوية. 

 

إرشادات القيادة أثناء سقوط الأمطار:

1- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

2- التحكم في عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

وقالت الإدارة العامة للمرور إنه يجب على قائد السيارة التأكد من:

1- سلامة الإطارات بما فيها الإطار الاحتياطى.

2- اكتمال منسوب المحرك والفرامل.

3- اكتمال منسوب المياه بالبطارية والردياتير.

4- سلامة سير المروحة والدينامو.

5- صلاحية فرامل اليد.

6- صلاحية طفاية الحريق.

7- صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة وكفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء.

 

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هيئة الأرصاد الجوية الادارة العامة للمرور سقوط الأمطار إرشادات القيادة أثناء سقوط الأمطار

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