إشراق مطر: أتمنى أشتغل مع يسرا، وهذا ما تعلمته من هند صبري (فيديو)

عبرت الفنانة التونسية، إشراق مطر، عن سعادتها بحضورها فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى إعجابها بالرسائل التي تضمنها المهرجان منذ حفل افتتاحه.

مهرجان الجونة السينمائي

وقالت إشراق مطر في لقاء مع "ڤيتو": "في الحقيقة، أحببت للغاية رسائل مهرجان الجونة في حفل الافتتاح سواء من دعم الشعوب العربية التي تعاني خلال الفترة الحالية، أو أيضا الاحتفاء الكبير بتاريخ السينما المصرية الغني بالكثير من الأعمال المؤثرة. مصر لديها ثقافة وحضارة وتاريخ فني وسينمائي كبير وأعجبت للغاية بكيفية تثمين هذا التاريخ وتقييمه جيدا. أعجبت أيضا ببرنامج المهرجان الغني هذا العام، واختيارات الأفلام سواء في المسابقة الرسمية أو الأقسام الاخرى".

وأضافت: "استمتعت بحضور العديد من فعاليات المهرجان من اللقاءات والجلسات الحوارية وأعجبتني للغاية الجلسة الحوارية للنجم محمود حميدة والذي يكرمه المهرجان هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي. فرصة ثمينة لي أن أسمع فنانًا بهذه الخبرة والعظمة في عالم التمثيل".

وعن دعم المهرجان للمواهب الناشئة في عالم الصناعة قالت: "ما يلقاه شباب السينمائيين والمواهب في كافة عناصر الصناعة من دعم كبير للغاية من مهرجان الجونة أمر رائع حقيقة، وعلامة خاصة من علامات المهرجان، رأيت بالفعل توفير مساحة كبيرة للعديد من المواهب وأصحاب الأفكار والرؤى من الشباب لإبراز مواهبهم وقدراتهم في عالم السينما من خلال العديد من المبادرات والمنصات بالمهرجان هذا العام".

وتابعت: "كل ذلك يعطي الشباب دفعة قوية من خلال رسائل التواجد وإتاحة الفرصة لهم باعتبارهم قادرين على تقديم أعمال فنية محترمة ومميزة، مع دعمهم في بداية طريقهم وتذليل الصعوبات التي من الممكن أن يواجهوها".

تجربة فيلم بنات ألفة ومشاركة هند صبري

وأضافت عن أهم ما تعلمته من الفنانة هند صبري في تجربة فيلم "بنات ألفة": "بالفعل تعلمت منها الكثير ومن أكثر ما استفدته منها حقيقة هو كيفية التعامل باحتراف مع جميع صناع العمل، كما أعجبني ذكاؤها للغاية واختيارها لأدوارها التي تقدمها بعناية، وأيضا تعلمت منها ضرورة أن تكون متواضعا مع كل المشاركين في العمل سواء نجوم كبار أو شباب في بداية طريقهم، هي ملهمة لشباب الفنانين والفنانات ولا تبخل بأي شيء لدعمهم".

تفاصيل مشاركة إشراق مطر في الأعمال المصرية

وعن رؤيتها في عمل فني مصري خلال الفترة المقبلة تابعت: "أتمنى حدوث ذلك بالتأكيد، لماذا لا ! إن شاء الله أتواجد في أعمال مصرية لأني أحب الدراما والسينما المصرية كثيرا، ومنذ صغري شاهدت العديد من الأعمال المصرية المميزة لكبار النجوم والفنانين وكذلك أعمال كبار المخرجين كيوسف شاهين وغيره الكثير".

وعن الفنانين والمخرجين المصريين الذين ترغب في التعاون معهم اختتمت: "أرغب في العمل مع العديد من النجوم وأيضا المخرجين ممن لديهم رؤية حقيقية ويفيدون الممثل ويكونوا بمثابة إضافة قوية لي، ولديهم طريقة مميزة في السرد والتصوير أيضا، بالتأكيد أتمنى العمل مع النجمة يسرا لأني أحبها للغاية وغيرها الكثير من الفنانات المصريات المميزات، وأتمنى العمل أيضا مع المخرجة إيناس الدغيدي".