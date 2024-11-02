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اقتصاد

7 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول خلال شهر أكتوبر

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 7 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول خلال شهر أكتوبر..وجاءت كالتالي؛

- البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 732 مليار جنيه. 
- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 302 مليار جنيه. 
- التجاري وفا بنك ايجيبت بقيمة تداول بلغت 237 مليار جنيه. 
- بنك قناة السويس بقيمة تداول بلغت 207 مليار جنيه. 
- بنك مصر  بقيمة تداول بلغت 111.7 مليار جنيه. 
- بنك مصر بقيمة تداول بلغت 111 مليار جنيه. 
- بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت94  مليار جنيه.

 

تداولات نهاية أكتوبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس 31 أكتوبر 2024، آخر جلسات شهر أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38%  عند مستوى 3168 نقطة.

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