الجمعة 01 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس حارس عقار بتهمة سرقة شقة في البساتين

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس حارس عقار 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أموال من داخل شقة في البساتين.

البداية كانت عندما تم ضبط حارس عقار "له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة البساتين لارتكابه واقعة سرقة (مبلغ مالى"عملات محلية وأجنبية" - ساعة حريمى) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.


وتحرر المحضر اللازم اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نيابة البساتين البساتين قسم شرطة البساتين النيابة العامة

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