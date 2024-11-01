مواجهات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي، أبرزها كلاسيكو مانشستر يونايتد وتشيلسي

تنطلق منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريمرليج غدا السبت.

وتشهد الجولة مواجهة مثيرة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي مساء الأحد بينما يلعب ليفربول مع برايتون ومانشستر سيتي صاحب الصدارة مع بورنموث.

مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي الآن

1 مانشستر سيتي 23 نقطة

2 ليفربول 22 نقطة

3 آرسنال 18 نقطة

4 أستون فيلا 18 نقطة

5 تشيلسي 17 نقطة

6 برايتون 16 نقطة

7 نوتينغهام فورست 16 نقطة

8 توتنهام هوتسبير 13 نقطة

9 برينتفورد 13 نقطة

10 فولهام 12 نقطة

11 بورنموث 12 نقطة

12 نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

13 وست هام يونايتد 11 نقطة

14 مانشستر يونايتد 11 نقطة

15 ليستر سيتي 9 نقاط

16 إيفرتون 9 نقاط

17 كريستال بالاس 6 نقاط

18 إبسويتش تاون 4 نقاط

19 وولفرهامبتون نقطتان

20 ساوثهامتون نقطة واحدة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويحتل النرويجي إيرلينح هالاند نجم مانشستر سيتي، صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 11 هدفًا.

ومنح محمد صلاح فريقه التعادل ورفع الريدز إلى 22 نقطة من تسع مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي، بينما تقدم آرسنال للمركز الثالث برصيد 18 نقطة.