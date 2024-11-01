الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معهد بحوث الإلكترونيات يحصل على شهادة الجودة لـ 3 معامل مركزية

معهد بحوث الإلكترونيات،
معهد بحوث الإلكترونيات، فيتو
ads

 أعلنت شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حصول المعهد على شهادة اعتماد الجودة ISO/IEC 17025:2017  لثلاثة معامل مركزية من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية الاعتماد الدولي والوطني للمؤسسات التعليمية كأداة فعالة لرفع مكانتها على المستوى العالمي؛ تماشيًا مع مبادئ ومحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

 

معهد بحوث الإلكترونيات يحصل على شهادة اعتماد الجودة لثلاثة معامل مركزية من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"

 ومن جانبه، أشاد الوزير بهذا النجاح، الذي يعكس التزام المعهد بتحقيق التميز البحثي والتطوير المستمر، ويأتي هذا الإنجاز متوافقًا مع توجهات وزارة التعليم العالي لكافة المؤسسات التعليمية والبحثية بأهمية وضع الاعتماد الدولي والحصول على أيزو المعامل ضمن أولوياتها.

وأكد أن هذا الاعتماد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز جودة الخدمة البحثية بالمعهد، كما يسهم في استثمار إمكانيات معامل المعهد؛ لضمان تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تدعم المشروعات والمبادرات المطروحة، وتخدم القطاع الصناعي، بما يتماشى مع سياسة الدولة في توطين الصناعات، وتعزيز مسيرة التنمية والتطوير، إذ تعد القياسات والاختبارات المعيارية عنصرًا أساسيًّا لتحقيق هذه الأهداف، حيث تضمن دقة النتائج وموثوقيتها، وتعزز الثقة في المنتجات والخدمات والصناعة الوطنية.

كما أكدت شيرين محرم أن اعتماد 3 معامل من "إيجاك" من بين 28 معملًا بالمعهد يمثل إنجازًا جديدًا يُسجل للمرة الأولى بعد أكثر من 30 عامًا من العمل المتواصل والتميز في مجالات البحث والتطوير في الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للجهود المتواصلة والتفاني من جميع أعضاء المعهد، سواء من الكادر البحثي أو الإداري، حيث تم تحقيق معايير الاعتماد في مجالات قياس الموجات الميلليمترية، ومعدل الامتصاص النوعي، وقياس وتحليل المواد باستخدام الأشعة السينية، وذلك من خلال اعتماد المعامل التالية:
• معمل تصنيع وقياس دوائر الموجات الميلليمترية mmWaves
للاعتماد في قياس Scattering Parameters measurements
• معمل قياس معدل الامتصاص النوعي SAR للاعتماد في قياس Specific Absorption Rate
• معمل قياس وتحليل المواد باستخدام الاشعة السينية XRD للاعتماد في XRD Power Diffraction

ومن المقرر أن ينظم المعهد فعالية بهذه المناسبة لتكريم جميع الذين ساهموا في هذا الإنجاز، وقدموا الدعم للمعهد في إجراءات الاعتماد.

جدير بالذكر أن المعهد قد حصل سابقًا على شهادة الأيزو 9001:2015، وكانت المرة الأولى التي يحصل فيها على اعتماد الجودة منذ تأسيسه، 
كما حصل أيضًا مؤخرًا على شهادة الأيزو 14001:2015 لمعايير نظام إدارة البيئة، وكذلك شهادة الأيزو 45001:2018 لإدارة السلامة والصحة المهنية، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل بالمعهد؛ من خلال توفير إطار شامل لإدارة المخاطر والتحكم في الحوادث.

كما حصل معهد بحوث الإلكترونيات على اعتماد رسمي لمركز التدريب التابع له، ليصبح مركز تدريب حكومي معتمد على المستوى القومي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بعد حصوله على شهادة الاعتماد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

معهد بحوث الالكترونيات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاعتماد الدولي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الوطنى للإعتماد إيجاك بحوث الالكترونيات توطين الصناعات وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

التعليم العالي تطلق نموذج إبداء الرغبة للدفعة الثانية من برنامج "رواد وعلماء مصر"

خطوات ترقية درجة السفر السياحية إلى رجال الأعمال على الطائرة

وزير التعليم العالي يبحث التعاون المشترك مع مؤسسة Advance HE

التعليم العالي تشارك في احتفالية الذكرى الـ25 لمبادرة علاج مرضى الجوشيه

مصر للطيران تنظم ورشة عمل في إسطنبول لتطبيق نظام NDC وتكرم وكلاء السياحة الأعلى مبيعًا

مصر للطيران الناقل الرسمي لمعرض Forever is now للمرة الرابعة على التوالي

تخرج الدفعة الأولى من أكاديمية القيادة ASULA بجامعة عين شمس

‏رحلات طيران جديدة تربط مطاري الغردقة وسفنكس بمدن أوروبا

الأكثر قراءة

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

أرني سلوت يتحدث عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

محمد رمضان يصل الجونة لإحياء حفل ختام المهرجان

مانشستر يونايتد يعلن التعاقد رسميا مع مدربه الجديد مقابل 9.2 مليون إسترليني

ضبط 3 أجانب بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

منوعات

المزيد

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

معنى كنود، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة العاديات

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads