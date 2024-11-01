رويترز: واشنطن طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى قولهما، اليوم الجمعة، إن المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.

إلا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي نفى، في بيان له لوكالة "رويترز" أن تكون أمريكا طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل.

واعتبر ميقاتي، اليوم الجمعة، أن توسيع إسرائيل قصفها على لبنان مؤشر على "رفضها" مساعي وقف إطلاق النار، بعد غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية فجرًا.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن ميقاتي قال خلال لقائه القائد العام لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، إن توسيع إسرائيل "مجددًا" نطاق القصف على المناطق اللبنانية واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددًا "بغارات تدميرية"، كلها "مؤشرات" تؤكد رفض إسرائيل "كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار تمهيدًا لتطبيق القرار 1701 كاملًا".

وأضاف ميقاتي أن "التصريحات الإسرائيلية والمؤشرات الدبلوماسية التي تلقاها لبنان تؤكد العناد الإسرائيلي في رفض الحلول المقترحة والإصرار على نهج القتل والتدمير".

ويبحث مبعوثا البيت الأبيض آموس هوكستين وبريت ماكغورك في إسرائيل في "حل سياسي" في لبنان و"سبل التوصل إلى وضع حد للنزاع في غزة"، على ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب اجتماع مع الموفدين، إن رئيس الوزراء أبلغهما أن "المسألة الرئيسية هي قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض احترام الاتفاق ومنع أي تهديد لأمنها مصدره لبنان".

وكان ميقاتي أعلن، الأربعاء الماضي، أنه التمس من هوكستين إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل الخامس من نوفمبر، موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر حكومية قولها، إن الخطة التي أعدها الموفدان الأميركيان تنص على انسحاب حزب الله من المناطق الحدودية مع شمال إسرائيل في جنوب لبنان، فضلا عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة التي ينبغي أن ينتشر فيها الجيش اللبناني والقوة الدولية.

ويأتي هذا بينما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، سلسلة غارات، استهدفت عددًا من المناطق في جنوب لبنان.