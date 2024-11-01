5 جرائم أثارت الرأي العام.. أب يغتصب بناته الثلاث في التجمع.. محام يقتل أفراد أسرته ويلقي جثثهم للكلاب بالغربية.. وشاب ينهي حياة والدته في أسوان

شهدت الفترة الأخيرة وقوع العديد من الجرائم التي أثارت الرأي العام نظرًا لبشاعتها، ومن هذه الجرائم قيام أب باغتصاب بناته الثلاث في التجمع الخامس وتكرر نفس الأمر في المنوفية، حيث عاشر أب بناته الثلاث معاشرة الأزواج وحملت إحداهن منه سفاحًا، وقام محامي بقتل أفراد أسرته وألقى جثثهم للكلاب واحتفظ بالأجزاء الباقية من الأشلاء في الثلاجة، كما قام شاب مريض نفسي بقتل والدته في أسوان.

وفي واقعة مأساوية تخلى فيها أب عن إنسانيته وتعليمه ومهنته النزيهة، وتحول إلى ذئب يغتصب بناته ويعاشرهن معاشرة الأزواج، ولم يكتف بذلك بل قام بتصويرهن في مقاطع خادشة للحياء لابتزازهن داخل فيلته في منطقة التجمع.

البداية كانت في منطقة التجمع الخامس عندما ارتكب طبيب في العقد السابع من العمر جريمة اغتصاب بناته الثلاث القاصرات، ومواقعتهن جنسيًا تحت تهديد السلاح حتى تم ضبطه وتم كشف ملابسات الحادث.

وتبين أن الأب المتهم طبيب نساء يعمل في دولة أمريكا ويحمل الجنسية الأمريكية، وتعدى جنسيًا على بناته الثلاث وعاشرهن كرهًا عنهن وهددهن بحبسهن في غرف خاصة داخل فيلته ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين، وذلك عقب ضبطه لهن يقمن علاقة مع طالبين في أعمارهن بالمدرسة التي التحقا بها.

اعترافات المتهم

وقال الطبيب المتهم إنه يعيش رفقة بناته القصر منذ فترة كبيرة، حيث أتى إلى القاهرة في 2021 بصحبة بناته الثلاث ليستقر بفيلا في التجمع الخامس، وأنه أقام معهن علاقات متعددة وصورهن مقاطع فيديو احتفظ بها، كما أنه كان يرسل لهن رسائل غرامية أثناء وجودهن في المدرسة الأمريكية التي التحقن بها، وأن ذلك حدث عقب ضبطه لبنتين منهن يعاشران صديقيهما آدم ومحمد في منزله، فحرر محضرا ضدهما.

وقال إنه تعدى على أكبر البنات وعمرها 17 سنة، وواقعها بغير رضاها مستغلًا انفراده بها داخل المنزل وجردها من ملابسها وتعدى عليها، وكرر فعلته مع ابنتيه الثانية والثالثة، بعد أن استغل عدم وجود شقيقتهما، حيث تمكنت الفتاة الكبيرة من تصوير مقطع فيديو لوالدها أثناء التعدي جنسيًا على شقيقتها الصغيرة.

وأوضح أن الفتاة عقب ذلك أبلغت عددا من المسئولين في السفارة الأمريكية وسلمتهم الفيديوهات والذين سارعوا في تقديم بلاغات ضده.

شاب يقتل والدته طعنًا ويُصيب شقيقه خلال مشاجرة عائلية بحلوان

وأقدم شاب على طعن والدته عدة طعنات بـ «سلاح أبيض» في منطقة البطن وأسفل الذقن واليد، وأصاب شقيقه أيضًا خلال مشاجرة عائلية في منطقة حلوان.

وكان قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بين أفراد من أسرة واحدة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن خلاف نشب بين المتهم ووالدته بسبب سوء سلوكه وانحرافاته وعلى أثرها اعتدى عليها بسلاح أبيض وسدد لها عدة طعنات وأصاب شقيقه حينما حاول التدخل بينهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

محام يقتل والدته وأسرته ويقطّع جثثهم ويلقى بعضها للكلاب

وقال عزام علي أحد الشهود إنه تم العثور على جثامين الضحايا مقطعة لأجزاء وبدون رؤوس.

تفاصيل بشعة كشفها عدد من شهود العيان في عزبة رستم التابعة لقرية الشين بدائرة مركز قطور في محافظة الغربية في مصر، حول واقعة المذبحة العائلية التي قام بها محام ضد والدته وأشقاءه.

وقال عزام " إنه تم العثور على جثامين الضحايا مقطعة لأجزاء وبدون رؤوس، ومحروقة نتيجة إشعال النيران فيها، كما أوضح أن المتهم كان يتعامل بشكل طبيعي مع جيرانه، وأنه وضع الجثامين في مكان مهجور بجوار المنزل، وأشعل النيران فيها ما أدى إلى خروج روائح كريهة وتسبب في تساؤل الجيران.

كما أكد الشاهد أن المتهم قام بتقطيع والدته وشقيقته وشقيقه لأجزاء صغيرة، ووضع بعض القطع في الثلاجة وذلك ضمن خطة للتخلص من الجثامين، كما قام بإلقاء قطع من الجثامين لتأكلها الكلاب فيما تم العثور على بعض العظام من جثامين المتوفين.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوقوع مذبحة بشعة، حيث قام شاب بإنهاء حياة والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر ذبحًا ثم سكب عليهم مادة قابلة للاشتعال.

وبدأت الواقعة بملاحظة أهالي عزبة رستم وإبلاغهم السلطات بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل منذ الخميس الماضي.

مريض نفسى يقتل والدته بآلة حادة فى أسوان

وشهدت منطقة الصداقة الجديدة عمارات المول الثاني بمدينة أسوان واقعة تعدي ابن "مريض نفسي"، بالضرب والدته بآله حادة بالرأس، مما أدى إلى وفاتها على الفور، وتم نقل الجثة إلي المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت غرفة النجدة بمحافظة أسوان تلقت بلاغًا يفيد بمصرع سيدة مسنة إثر تعرضها للضرب بآله حادة من نجلها "مريض نفسي" مما أدى إلى مصرعها متأثرة بإصابته بالرأس، وعلي الفور تم نقلها إلي المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وبالتحريات الأولية التي أجرتها رجال مباحث قسم ثانِ أسوان أن نجل السيدة هو الذي أقدم على التعدى عليها بالضرب مما أدى إلى لفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابته بآله حادة فى الرأس.

وأفادت التحريات، بأن ابن السيدة التي لقيت مصرعها علي يده هو مريض نفسيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

الإعدام لأب عاشر بناته الثلاث معاشرة الأزواج بعد تهديدهن بالقتل بالمنوفية

وقضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان، حكمها بالإعدام لأب تجرد من كافة مشاعر الإنسانية وعاشر بناته الثلاث، بعد تهديدهن بالقتل، حتى حملت إحداهن منه سفاحا.

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من إلقاء القبض على "محمد ع ا" فلاح، ومقيم إشليم قويسنا، وذلك لقيامه بمعاشرة بناته " س" متزوجة،"غ" مطلقة، "ى" 13عاما، وذلك عقب تلقي بلاغ من "س.ا.ح" زوجته، باكتشاف عدم وجود الطفلة الصغيرة فى المنزل، على الفور توجهت إلى الحقل بالبحث عنها كانت الفاجعة والصدمة المروعة، بعد أن أكتشفت أن الأب يعاشر ابنته معاشرة الأزواج، ولما أصطحبت ابنتها أكدت لها أن والدها اعتدى عليها أكثر من مرة، ولما كانت ترفض يهددها بالقتل هى ووالدتها.

ولما قصت الأم لشقيقتيها، كانت البداية عندما طلب من الأولى ابنته "س" معاشرتها، ولكنها رفضت وظلت رافضة لزيارة منزلهم لمدة عام كامل، وعندما ذهبت إليها والدتها وشقيقتها الصغيرة، رفضت أكثر من مرة الذهاب معهم، وخوفها من سؤال زوجها كل مرة قامت بالذهاب معهم، وقام الأب بمعاشرتها عقب تهديدها بسلاح أبيض، عندما حضر إلى المنزل ووجدها بمفردها هددها فى حالة عدم الحضور إليه مرة كل شهر سيقوم بقتل والدتها ومعاشرة شقيقتها الصغيرة، كما قام بمعاشرة ابنته "غ" حتى حملت منه سفاحا، ولما علمت بفعل والدها مع شقيقتها وبالكشف عليها تبين أنها حامل.