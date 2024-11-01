مانشستر سيتي يخشى مفاجآت بورنموث غدا في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على بورنموث غدا السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى السيتي لمصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل عقب خروج الفريق المفاجئ والمبكر من دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة، بخسارته 1 / 2 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، أول أمس الأربعاء.



ودفع الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعدد من العناصر البديلة أمام توتنهام، من أجل إراحة نجومه الأساسيين، ليدفع الثمن غاليا بخروجه المباغت من المسابقة.



ويخشى سيتي، من مفاجآت بورنموث، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، الذي كان سببا في إضاعة العديد من النقاط أمام أكثر من فريق من أندية المقدمة هذا الموسم.



وتغلب بورنموث على أرسنال على ملعب (فيتاليتي)، الذي يستضيف لقاء الغد، كما تعادل مع أستون فيلا خارج ملعبه، في مباراته الأخيرة بالبطولة، يوم السبت الماضي.



ورغم ذلك، يتسلح مانشستر سيتي بسجل مواجهاته مع بورنموث، الذي شهد تفوقه بشكل كاسح، ففي 21 مباراة جمعت بين الفريقين بمختلف المسابقات، حقق الفريق السماوي 19 انتصارا، وتعادلا في مباراتين، بينما عجز بورنموث عن تحقيق أي فوز.