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حوادث

تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى بولاق أبو العلا

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 6 أشخاص، لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بنطاق دائرة قسم بولاق ابوالعلا، وذلك 15 يوما علي ذمة التحقيقات.


أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيـــام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط مالك العقار و5 أشخاص آخرين؛ حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وعثر بداخل العقار على (حفرة بقطر 3 متر وعمق 8 متر - الأدوات المستخدمة في التنقيب).

 

وبمواجهتهـــم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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محكمة جنوب القاهرة قسم بولاق ابوالعلا النيابة العامة

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