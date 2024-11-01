الأهلي يستعيد خدمات يوسف أيمن أمام سيراميكا

الأهلي، استقر الجهاز الفني للاهلي على استعادة خدمات يوسف أيمن فى قائمة مباراة سيراميكا المرتقبة غدا بعد انتظام اللاعب فى التدريبات واعلان جاهزيته عقب انتهاء بروتوكول العلاج الخاص باللاعب عقب تعرضه للإصابة بارتجاج خفيف فى المخ خلال مباراة الزمالك فى نهائى السوبر المحلي.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم قبل انطلاق مران الفريق من أجل دراسة فريق سيراميكا قبل لقاء الفريقين غدا السبت، ووضع الوحدات التدريبية الخاصة بالمران الأخير قبل معسكر الفريق الذى ينطلق الليلة.

كما يدخل الثنائي رضا سليم وبيرسي تاو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسابات الجهاز الفني فى مباراة سيراميكا كليوباترا المرتقبة غدا السبت فى افتتاحية مشوار الفريقين بالدوري.

غاب الثنائي عن مباراة العين لاعتبارات فنية بتواجدهما على مقاعد البدلاء، ولكن قد يتواجد بقوة فى حسابات الجهاز الفني فى مباراة الغد فى إطار سياسة التدوير بين اللاعبين فى الخط الأمامي.

كما يخضع أشرف داري مدافع الاهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران فريقه مساء اليوم الجمعة من أجل تحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه فى مباراة سيراميكا المرتقبة غدا السبت، حيث اشتكى اللاعب من الإصابة بآلام فى كاحل القدم ويخضع للمزيد من الفحوصات الليلة.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لضربة البداية فى مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء الغد، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الممتاز.