6 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة في البورصة خلال أكتوبر

تصدرت 6 قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) في البورصة خلال شهر أكتوبر الماضي، وجاءت كالتالى:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 20.1 مليار جنيه.

- قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 12.33 مليار جنيه.

- قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 10.7 مليار جنيه.

- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 8.9 مليار جنيه.

- قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 6.5 مليار جنيه.

قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 6.5 مليار جنيه

تداولات نهاية أكتوبر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الخميس 31 أكتوبر 2024، آخر جلسات شهر أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% عند مستوى 3168 نقطة.