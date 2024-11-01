الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

6 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة في البورصة خلال أكتوبر

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تصدرت 6 قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) في البورصة خلال شهر أكتوبر الماضي، وجاءت كالتالى:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 20.1 مليار جنيه. 
- قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت  12.33 مليار جنيه. 
- قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 10.7 مليار جنيه. 
- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 8.9 مليار جنيه. 
- قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت  6.5 مليار جنيه. 
قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 6.5 مليار جنيه

 

تداولات نهاية أكتوبر

 وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الخميس 31 أكتوبر 2024، آخر جلسات شهر أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38%  عند مستوى 3168 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الدولار البورصة المصرية السياسة الخارجية الدوريات العالمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجى اكس 30 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 100 إيجي إكس 70 متساوي الأوزان إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب جى إكس 100 متساوى الأوزان مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط مؤشر الشركات الصغيرة مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان مؤشر إيجي إكس 100 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

عدم المغالاة في أسعار تقنين الأراضي، توصيات برلمانية للحكومة الجديدة

الرقابة على تداول المبيدات، توصيات برلمانية للحكومة فى قطاع الزراعة

ما الفرق بين الروح والنفس؟ وما حقيقة موت الروح؟

تنسيق الجامعات 2024.. انطلاق المرحلة الأولى الإثنين.. وننشر قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي

لتسهيل استنباط أصناف عالية الإنتاجية، توصية برلمانية لصالح مراكز البحوث الزراعية

الدليل الكامل لتنسيق الجامعات 2024، 75 رغبة أمام الطالب.. الحدود الدنيا للشعب.. وقواعد التسجيل على موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2024، التعليم العالي تنشر سؤال وجواب عن كل ما يخص تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2024، قائمة بالمعاهد المعتمدة من التعليم العالي لجميع الشعب

الأكثر قراءة

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

أرني سلوت يتحدث عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

محمد رمضان يصل الجونة لإحياء حفل ختام المهرجان

ضبط 3 أجانب بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

مانشستر يونايتد يعلن التعاقد رسميا مع مدربه الجديد مقابل 9.2 مليون إسترليني

منوعات

المزيد

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

معنى كنود، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة العاديات

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads