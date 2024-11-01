نجم برشلونة يتحدث عن خسارة فينيسيوس لجائزة الكرة الذهبية

تحدث باو كوبارسي، لاعب فريق برشلونة، عن ما حدث في الفترة الماضية مع الفريق وأيضًا عن حفل الكرة الذهبية الذي أقيم خلال الأيام الماضية في باريس.

قال باو كوبارسي في تصريحات صحفية: “مع فليك حصل تغيير ذهني، قلنا أنه يجب أن نفوز لأننا في برشلونة وهذا ما يجب أن نفعله، هو شخص واضح ويشرح لك الأشياء بشكل مباشر وبسيط، فليك مثل تشافي يحاول دائمًا إعطاء الفرص لـ لاعبي لاماسيا، وآمل أن يستمر الأمر هكذا لأن لاماسيا فيها الكثير من المواهب”.

وبشأن حفل الكرة الذهبية وعدم ذهاب ريال مدريد، أكد باو كوبارسي أنه “لا يستطيع قول إنه عدم احترام، لأن هذا رأيهم في النهاية ويجب أن نحترمه، لذا إذا لم يرغبوا في الحضور فهذه رغبتهم ويجب احترامها، ولكن من المستحيل أن يفعل برشلونة نفس الشئ، لأن بعضنا ذهب إلى الحفل وهو يعلم بأنه لن يفوز بأي جائزة”.

وتابع: “أنا وداني أولمو ذهبنا إلى الحفل دون أن نفوز بجوائز، أردنا أن نكون في تلك اللحظة التي تعتبر مهمة لأي لاعب، حتى لو لم تفز فإن التواجد بين أفضل 10 أو 20 يعتبر جائزة جيدة”.

وعن خسارة فينيسيوس لجائزة الكرة الذهبية، قال كوبارسي: “لم أتفاجئ، لأن كان هناك منافسة متقاربية بينه وبين رودري وكلاهما كانا يمتلكان الفرصة، وفينيسيوس لاعب موهوب كثيرًا والدفاع ضده صعب، لأنه قادر على تجاوزك بسهولة، لذا هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم”.

وأضاف باو كوبارسي: “لامين يامال قادر على التتويج بجائزة الكرة الذهبية في السنوات المقبلة، أنا أعرفه جيدًا وأعرف إمكانياته، والجميع يرى حاليًا من هو لامين”.