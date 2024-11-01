الجمعة 01 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

الكهرباء: انخفاض زمن تركيب العدادات الكودية إلى 12 يومًا

العدادات الكودية
العدادات الكودية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تركيب 336 الف عداد كودي، وذلك طبقا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف.

تركيب العدادات الكودية للمخالفين

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن طلبات تركيب العدادات الكودية على المنصة الموحدة للكهرباء ارتفعت بنسبة 37% وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودى من 28 يوما إلى 12 يوما.

خطوات ضمان عدم تكرار سرقة التيار الكهربائي

كما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع التكرار السرقات.

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