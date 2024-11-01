5 مدربين مهددون بالإقالة فى الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يحيط شبح الإقالة بـ5 مدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تراجع نتائج فرقهم.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية: المدربون المهددون بالإقالة في الوقت الحالي هم جولين لوبيتيجي (وست هام)، وجاري أونيل (ولفرهامبتون)، وراسل مارتن (ساوثهامبتون)، وأوليفر جلاسنر (كريستال بالاس)، وكيران ماكينا (إبسويتش تاون).

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويحتل النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 11 هدفًا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند 11 هدفًا

2- بريان مبيومو 8 أهداف

3- كريس وود 7 أهداف

4 - كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

5- محمد صلاح ليفربول 6 أهداف