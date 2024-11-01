إجراء جديد ضد السائق المتسبب في دهس 3 فتيات بحلوان

أمرت نيابة حلوان، بعرض السائق المتسبب في دهس 3 فتيات أمام أحد المولات التجارية بدائرة قسم حلوان، على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سائق سيارة ميكروباص، دهس 3 فتيات أثناء وقوفهن أمام مول تجاري، بدائرة قسم شرطة حلوان، ونقلت سيارات الإسعاف المصابات للمستشفى في حالة خطرة.



تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال 3 فتيات مصابات بجروح وكسور، جراء تعرضهن لحادث سير.

وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق سيارة ميكروباص، بالاصدام بالضحايا أثناء قيادته بسرعة عالية، وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.