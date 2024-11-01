الجمعة 01 نوفمبر 2024
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محافظات

مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بسوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت طالبة مصرعها وأصيب قائد السيارة فى حادث سير بالصحراوى الغربي المواجه لمركز جهينة، حيث نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات. 

 

حادث تصادم في جهينة بسوهاج 

 وكان اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بتلقى الرائد محمد الفولى أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة المدعو محمد م م ع- سن 35 عامل ومقيم دائرة مركز العسيرات اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق. 

 

 وبالانتقال والفحص نجم عن الحادث وفاة نجلة شقيق قائد السيارة  آية ع م- سن 13 طالبة ومقيمة بذات الناحية [ مستقلي السيارة ]  وإصابة قائد السيارة " باشتباه شرخ بالضلوع " – وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده.   

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية حيث تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

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