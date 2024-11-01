الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بمشاركة 2000 متسابق، مكتبة الإسكندرية تستضيف ماراثون عروس البحر المتوسط (بث مباشر)

ماراثون رياضى
ماراثون رياضى

 انطلق منذ قليل ماراثون الإسكندرية تحت عنوان «الإسكندرية منارة السياحة والرياضة»، والتى تستضيفه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع كل من برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، بمكتبة الإسكندرية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
 

"وأَعدوا لهم مّا استطعتم من قوّة" موضوع خطبة اليوم الجمعة

تصل للمشدد في هذه الحالة، عقوبة حيازة الأسلحة "المششخنة" و"غير المششخنة" بالقانون

 يعد ماراثون الإسكندرية من أهم السباقات الدولية التي تُعقد في مصر؛ حيث يشارك فيه  نحو 2000 متسابق، منهم 300 متسابق من جنسيات أجنبية مختلفة، ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على مدينة الإسكندرية وتراثها الحضاري والثقافي. كما سيتم من خلال السباق دعم فئات مجتمعية مثل المرأة والشباب وذوي الهمم.
 

 يقدم سباق هذا العام مسافات متنوعة تتناسب مع الفئات المختلفة ومساراتها كالتالي:
مسافة 42 كيلومترا: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بقلعة قايتباي– ثم سان ستيفانو – والعودة إلى مكتبة الإسكندرية مسافة 21 كيلومترا: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بقلعة قايتباي ثم سان ستيفانو والعودة إلى مكتبة الإسكندرية.
 

ومسافة 10 كيلومترات: من مكتبة الإسكندرية مرورا بقلعة قايتباي ثم حديقة كامب شيزار والعودة إلى مكتبة الإسكندرية ومسافة 5 كيلومترات: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بمسجد القائد إبراهيم ثم حديقة كامب شيزار- والعودة إلى مكتبة الإسكندرية.


مسافة 2 كيلومتر  سباق الشباب والأسر: من مكتيه الإسكندرية - مرورا بمسجد القائد إبراهيم – والعودة إلى مكتبة الإسكندرية.


سباق الأطفال (من سن 4-10 سنوات) لمسافة 500 متر: ميدان مكتبة الإسكندرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية السياحة والرياضة

مواد متعلقة

"وأَعدوا لهم مّا استطعتم من قوّة" موضوع خطبة اليوم الجمعة

رامي صبري يبدأ أولى جولاته الغنائية في كندا الليلة

وسائل إعلام لبنانية: عشرات المباني سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زيادة أسعار جبنة دومتي وبيبسي، منع دخول قطارات الصعيد رمسيس، حسين فهمي يثير الجدل في حفل عشاء بعد وفاة شقيقه

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 - 11 - 2024، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

بدء تفعيل قرار منع قطارات الصعيد من دخول رمسيس

بالتوقيت الشتوي، موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

مصدر: انتهاء المهلة الممنوحة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد

100 ألف جنيه جدية حجز، تفاصيل التقديم على شقق جنة مصر

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

منوعات

المزيد

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

متحدث الكرملين مش عارف ينطقه، روسيا تغرم "جوجل" مبلغا خياليا يفوق حجم الاقتصاد العالمي

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز الأبيض في أول نوفمبر 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي فى أول نوفمبر

أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

10 مكفرات للذنوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء في التوقيت الشتوي بمصر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب في التوقيت الشتوي بمصر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر في التوقيت الشتوي بمصر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads