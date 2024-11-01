بمشاركة 2000 متسابق، مكتبة الإسكندرية تستضيف ماراثون عروس البحر المتوسط (بث مباشر)

انطلق منذ قليل ماراثون الإسكندرية تحت عنوان «الإسكندرية منارة السياحة والرياضة»، والتى تستضيفه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع كل من برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، بمكتبة الإسكندرية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



يعد ماراثون الإسكندرية من أهم السباقات الدولية التي تُعقد في مصر؛ حيث يشارك فيه نحو 2000 متسابق، منهم 300 متسابق من جنسيات أجنبية مختلفة، ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على مدينة الإسكندرية وتراثها الحضاري والثقافي. كما سيتم من خلال السباق دعم فئات مجتمعية مثل المرأة والشباب وذوي الهمم.



يقدم سباق هذا العام مسافات متنوعة تتناسب مع الفئات المختلفة ومساراتها كالتالي:

مسافة 42 كيلومترا: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بقلعة قايتباي– ثم سان ستيفانو – والعودة إلى مكتبة الإسكندرية مسافة 21 كيلومترا: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بقلعة قايتباي ثم سان ستيفانو والعودة إلى مكتبة الإسكندرية.



ومسافة 10 كيلومترات: من مكتبة الإسكندرية مرورا بقلعة قايتباي ثم حديقة كامب شيزار والعودة إلى مكتبة الإسكندرية ومسافة 5 كيلومترات: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بمسجد القائد إبراهيم ثم حديقة كامب شيزار- والعودة إلى مكتبة الإسكندرية.



مسافة 2 كيلومتر سباق الشباب والأسر: من مكتيه الإسكندرية - مرورا بمسجد القائد إبراهيم – والعودة إلى مكتبة الإسكندرية.



سباق الأطفال (من سن 4-10 سنوات) لمسافة 500 متر: ميدان مكتبة الإسكندرية.