أناب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلًا من الدكتور أحمد عناني، مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لحضور احتفالية مشروع الأمل (Project Hope) بمناسبة مرور 25 عامًا على مبادرة علاج مرضى الجوشيه في مصر.

التعليم العالي تشارك في احتفالية الذكرى الـ25 لمبادرة علاج مرضى الجوشيه

ويُعد مشروع الأمل منظمة إنسانية تقدم الخدمات الصحية في إطار التعاون المصري الأمريكي، حيث تولت منذ عام 1999 توفير العلاج اللازم لمرضى الجوشيه في مصر.

والجوشيه هو مرض وراثي نادر يصيب الأطفال، وينتج غالبًا عن زواج الأقارب، ويتسبب المرض في تضخم الكبد والطحال وفقر الدم، كما يؤثر على الجهازين العصبي والحركي، مما يؤدي إلى تأخر النمو نتيجة نقص إنزيم معين في الجسم.

وتقدم المنظمة العلاج بالإنزيم التعويضي اللازم للتخلص من الخلايا الضارة، حيث يتلقى المريض العلاج كل أسبوعين مدى الحياة.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، تقدم العلاج في ثمانية مراكز علاجية موزعة على جامعات: القاهرة، وعين شمس، والزقازيق، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، والفيوم.

حضر الاحتفالية كل من الدكتورة رضا منصور، مديرة مشروع الأمل بمصر، والسيد جون برونسون، المدير الإقليمي لمشروع الأمل، السيدة بوني وأندرسون، مديرة البرامج الإنسانية بشركة سانوفي العالمية، والدكتور علاء حامد، الرئيس الدولي للخدمات الطبية للأمراض النادرة بشركة سانوفي