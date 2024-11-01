الجمعة 01 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

خطوات ترقية درجة السفر السياحية إلى رجال الأعمال على الطائرة

تعلية درجة السفر،
تعلية درجة السفر، فيتو
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تقدم مصر للطيران خدمة E-upgrade تتيح للراكب على متن رحلات الناقل الوطني ترقية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال على رحلات مصر للطيران الدولية عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران.

ومن خلال هذه الخدمة يقوم الراكب بتقديم عرض سعر مناسب له يختاره من بين القيم المعروضة المتاحة لتعلية درجة سفره.

وفي حالة قبول العرض المقدم من قبل الراكب يتلقى بريد إلكتروني يؤكد حصوله على الترقية ومن ثم تصدر التذكرة على درجة رجال الأعمال ويتم إصدار قسيمة شراء بالمبلغ المدفوع للحصول على تعلية درجة السفر.

 

ويمكن الاستفادة بهذه الخدمة خلال الفترة من 10 أيام وحتى 48 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة الدولية.

أسعار تعلية درجة السفر 

كما تتوافر ايضًا خدمة الترقية الفورية لدرجة السفر وهي خدمة تتيح للراكب تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال بسعر محدد لكل رحلة خلال الفترة من 7 أيام وحتى 6 ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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