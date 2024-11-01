خطوات ترقية درجة السفر السياحية إلى رجال الأعمال على الطائرة

تقدم مصر للطيران خدمة E-upgrade تتيح للراكب على متن رحلات الناقل الوطني ترقية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال على رحلات مصر للطيران الدولية عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران.

ومن خلال هذه الخدمة يقوم الراكب بتقديم عرض سعر مناسب له يختاره من بين القيم المعروضة المتاحة لتعلية درجة سفره.

وفي حالة قبول العرض المقدم من قبل الراكب يتلقى بريد إلكتروني يؤكد حصوله على الترقية ومن ثم تصدر التذكرة على درجة رجال الأعمال ويتم إصدار قسيمة شراء بالمبلغ المدفوع للحصول على تعلية درجة السفر.

ويمكن الاستفادة بهذه الخدمة خلال الفترة من 10 أيام وحتى 48 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة الدولية.

أسعار تعلية درجة السفر

كما تتوافر ايضًا خدمة الترقية الفورية لدرجة السفر وهي خدمة تتيح للراكب تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال بسعر محدد لكل رحلة خلال الفترة من 7 أيام وحتى 6 ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة.