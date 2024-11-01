البطل الحقيقي لقصة "الحريف" لعادل إمام يروي تفاصيل جديدة عن الفيلم والمبلغ الذي تقاضاه (فيديو)

أكد لاعب الكرة الشراب محيي أراجوز أنه هو بطل فيلم الحريف الحقيقي للفنان عادل إمام، كاشفًا عن كواليس جديدة عن الحريف.

وقال محيي أراجوز في تصريحات خاصة لفيتو إنه جلس عدة أسابيع مع الفنان عادل إمام والفنان الراحل عبد الله فرغلي لإمداهما بكل التفاصيل عن الكرة الشراب وأنه تقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه نظير هذا الأمر ما يعادل مليون جنيه في وقتنا هذا".

وواصل: "قصة الحريف اتعملت عندي في منطقة القلعة وأنا كنت نمرة واحدة في الكرة الشراب وما يقال عن تجسيد قصة فيلم الحريف لسعيد الحافي غير صحيح".

وشدد بأنه كان أبرز اللاعبين في الكرة الشراب وارتباطه بعدد من نجوم الكرة وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب.

جدير بالذكر أن فيلم الحريف الذي أنتج سنة 1983 بطولة النجم الكبير عادل إمام يعد واحدًا من أهم الأفلام في تاريخ المخرج الراحل محمد خان، وفارس بطل الفيلم ليس شخصية خيالية بل هو شخصية حقيقية، لأحرف وأشهر الذين لعبوا بالكرة الشراب.

وكان الفنان الراحل أحمد زكي هو المرشح الأول لبطولة فيلم الحريف، ولكن لم يكتمل لحدوث خلاف في وجهات النظر بين الفنان أحمد زكي والمخرج محمد خان، والذي بدوره رشح الفنان عادل إمام لأداء دور فارس بطل الفيلم.