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رياضة

الصيفي: عقوبات اتحاد الكرة والكاف ضد الزمالك "ظالمة"

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

انتقد محمد الصيفي، نجم الزمالك السابق، عقوبات اتحاد الكرة ضد ثلاثي القلعة البيضاء، موضحًا بأنها ظالمة.

وقال الصيفي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "عقوبات اتحاد الكرة والافريقي ضد نادي الزمالك ظالمة وهناك حالة من الترصد بالقلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة ويجب أن يتم التعامل مع جميع الأندية بنفس المعايير".

وأضاف: "أتمنى أن يستغل لاعبي الزمالك الفوز بالسوبر الإفريقي هذا الموسم من أجل حصد لقب بطولة الدوري الممتاز وهذه النسخة استثنائية".

وقرر اتحاد الكرة بعد الإطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة كأس السوبر المصري، توقيع عقوبات كبيرة على لاعبي الزمالك وكذلك جماهير القلعة البيضاء، وفق لائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر.  

 

قرارات اتحاد الكرة ضد الزمالك بسبب أحداث السوبر

اتحاد الكرة قرر:

- تغريم الزمالك ٢٠ ألف جنيه بسبب السباب الجماعي.

- إيقاف ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا 4 مباريات وتغريمهم 20 ألف جنيه.

 

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