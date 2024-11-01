اليوم، الزمالك يفتتح مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة قوية أمام البنك الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لافتتاح مشواره في الدوري الممتاز لموسم 2024-2025 اليوم بمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق الفوز على البنك الأهلي ليكون دافعا قويا للفريق أملا في حصد لقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائن ميت عقبة من موسم 2021-2022.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

الزمالك

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق عقب مران الأمس، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاأخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.