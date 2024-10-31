الخميس 31 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

النقل تكشف حقيقة استقبال ميناء الإسكندرية لسفينة تحمل مواد عسكرية للاحتلال الإسرائيلي

موانئ
موانئ

نفت وزارة النقل، ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسماح الحكومة المصرية لإحدى السفن الألمانية، والتي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل بالرسو بميناء الإسكندرية.

وأكدت الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تمامًا من الصحة، وأنه تم السماح للسفينة "KATHRIN" برتغالية الجنسية وترفع العلم الألماني بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي، وأن السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء تجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال خط سيرها.

وتطالب وزارة النقل، الجميع بتحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية

وكان مصدر رفيع المستوى، نفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة، بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل.

وأضاف المصدر وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية: تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني. 

 

 

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